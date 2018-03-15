Три комедии представят оренбургскому зрителю артисты Самарского академического театра драмы им. М.Горького.

С 24 по 26 апреля на сцене Оренбургского областного театра им. М. Горького можно будет увидеть музыкальную фантазию в стиле ретро «Наша кухня», непредсказуемую комедию Алексея Толстого «Касатка»; тонкий и нежный спектакль о любви, но тоже комедию, «Детектор лжи».

Программа гастролей:

Наша кухня. Музыкальная фантазия в стиле ретро (16+) 24 апреля в 18:30

Касатка. Комедия о любви в двух действиях (16+) 25 апреля 18:30

Детектор лжи. Комедия (16+) 26 апреля 18:30

Самарский академический театр им. М.Горького – крупнейший в России коллектив, основанный еще в 1851-ом году. Репертуар театра разнообразен: от классических постановок до ультрасовременных режиссерских решений современных пьес.