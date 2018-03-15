Металлоинвест запустил электронный каталог продукции

Металлоинвест — ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, запустил электронный каталог products.metalloinvest.com.

Электронная площадка позволяет ознакомиться с сортаментом продукции, выпускаемой предприятиями Компании, и отправить онлайн-заявку на покупку товарной партии в службу продаж.

Каталог доступен на русском и английском языках. В нем содержится подробная информация о наиболее востребованных позициях продуктовой линейки Металлоинвеста. Детализация товарных предложений позволяет потенциальному клиенту всесторонне оценить преимущества производимой продукции: представлены сведения о размерах, химическом составе и механических свойствах и минимальном объеме заказа. Помимо представления основных характеристик и потребительских свойств, потребителю также доступны наглядные примеры упаковки и маркировки, видео производства ряда товарных групп, а также информация о применении продукции в различных отраслях промышленности.

Пользователям каталога также обеспечен быстрый доступ к документам системы менеджмента качества, системы охраны труда и промышленной безопасности, системы энергоменеджмента, системы экологического менеджмента и сертификатам соответствия продукции предприятий Компании российским и международным стандартам.

Возможность комфортной работы с каталогом обеспечена всем целевым группам пользователей, веб-сайт адаптируется под мобильные и планшетные устройства, позволяя без затруднений сформировать запрос коммерческого предложения, связаться с представителем службы продаж или задать вопрос онлайн.

«Электронный каталог выводит взаимодействие с нашими клиентами на новый уровень, — комментирует Первый заместитель генерального директора — Коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. – Он позволяет потребителям оперативно получать необходимую информацию о продукции и размещать заказы в онлайн-режиме. Каталог будет способствовать привлечению новых потребителей и продвижению продукции Металлоинвеста на российском и зарубежных рынках»

Металлоинвест – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на глобальном рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.

100% акций Металлоинвеста контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).