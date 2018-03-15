Скульптор Александр Сукманов представил оренбуржцам модель памятника "сильнейшему человеку Земли" А.И. Зассу

Открытие выставки картин художника, скульптора Александра Сукманов 6 марта в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке имени Н.К. Крупской, на которой была представлена пластилиновая модель памятника русскому богатырю Александру Зассу, удивительным образом совпало со 130-летием «сильнейшего человека Земли Железного Самсона» А.И. Засса.

Александр Иванович Засс был кумиром самого Арнольда Шварценеггера. А впервые на цирковую арену Железный Самсон вступил именно в Оренбурге в 1908 году.

Засс разработал легендарную методику изометрических упражнений. В своих тренировках изометрический метод практиковали Юрий Власов, Валентин Дикуль, Арнольд Шварценеггер, Брюс Ли. Изометрические упражнения направлены на развитие сухожилий и выполняются в статических позициях, при которых происходит сокращение мышечной ткани без изменения длины или угла мускула.

Александр Иванович во время тренировок и выступлений рвал стальные цепы, сворачивал толстые железные прутья в причудливые узоры, ловил 90-килограммовые пушечные ядра, зубами поднимал 225-килограммовую балку, отрывал с одной стороны от земли грузовые автомобили, во время растяжки лошадьми сдерживал двух коней, рвущихся в разные стороны, проламывал кулаками бетонные плиты, забивал ладонью руки громадные гвозди в толстую доску, вызывал на спор любого, кто готов был сбить его ударом кулака в живот с ног. А также практиковал перетаскивание 300-килограммовой лошади на собственных плечах. И именно в таком удивительном образе скульптор Александр Сукманов изобразил в своей работе уникального русского богатыря Александра Ивановича Засса по прозвищу Железный Самсон.