Открытие выставки картин художника, скульптора Александра Сукманов 6 марта в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке имени Н.К. Крупской, на которой была представлена пластилиновая модель памятника русскому богатырю Александру Зассу, удивительным образом совпало со 130-летием «сильнейшего человека Земли Железного Самсона» А.И. Засса.

Александр Иванович Засс был кумиром самого Арнольда Шварценеггера. А впервые на цирковую арену Железный Самсон вступил именно в Оренбурге в 1908 году.

Засс разработал легендарную методику изометрических упражнений. В своих тренировках изометрический метод практиковали Юрий Власов, Валентин Дикуль, Арнольд Шварценеггер, Брюс Ли. Изометрические упражнения направлены на развитие сухожилий и выполняются в статических позициях, при которых происходит сокращение мышечной ткани без изменения длины или угла мускула.

Скульптор Александр Сукманов представил оренбуржцам модель памятника "сильнейшему человеку Земли" А.И. Зассу

Александр Иванович во время тренировок и выступлений рвал стальные цепы, сворачивал толстые железные прутья в причудливые узоры, ловил 90-килограммовые пушечные ядра, зубами поднимал 225-килограммовую балку, отрывал с одной стороны от земли грузовые автомобили, во время растяжки лошадьми сдерживал двух коней, рвущихся в разные стороны, проламывал кулаками бетонные плиты, забивал ладонью руки громадные гвозди в толстую доску, вызывал на спор любого, кто готов был сбить его ударом кулака в живот с ног. А также практиковал перетаскивание 300-килограммовой лошади на собственных плечах. И именно в таком удивительном образе скульптор Александр Сукманов изобразил в своей работе уникального русского богатыря Александра Ивановича Засса по прозвищу Железный Самсон.

Скульптор Александр Сукманов представил оренбуржцам модель памятника "сильнейшему человеку Земли" А.И. Зассу

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