Уже 18 марта оренбуржцы, как и жители других регионов страны, смогут проголосовать за общественные пространства, которые должны быть благоустроены в первую очередь в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Подготовка к проведению одного из важных этапов проекта стала основной темой всероссийского селекторного совещания, которое провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, главный жилищный инспектор Андрей Чибис.
В работе совещания приняли участие первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства по внутренней политике Вера Баширова, министр строительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Александр Полухин, а также представители муниципальных образований области.
Отмечено, что регионы России в целом успешно справляются с реализацией приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».
— Качественная работа стала результатом, в первую очередь, активного вовлечения жителей, — подчеркнул Андрей Чибис.
Одной из первых в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, включилась и Оренбургская область. В 2017 году участниками стали 13 городов, где проживает более миллиона оренбуржцев – половина населения нашего региона. Благоустроено 46 общественных и дворовых территорий. Работа по созданию комфортной среды проживания была продолжена и в 2018 году. Причем главная роль в этом отведена самим жителям – именно они выберут общественные пространства, которые должны быть благоустроены в первую очередь.
С начала этого года оренбуржцы внесли более 65 тысяч предложений по благоустройству парков, скверов, набережных и других знаковых общественных мест. По итогам предварительного отбора в перечень объектов, вынесенных на голосование, вошли 42 общественных пространства, из них 9 – в Оренбурге, 5 — в Соль-Илецке, 4 — в Бузулуке, и по три – в остальных муниципальных образованиях.
Рейтинговое голосование состоится 18 марта в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тысяч человек. Принять участие в нем смогут все граждане РФ, начиная с 14 лет.
Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
г. Оренбург:
- Сквер на ул. Центральной (расположен между мечетью и храмом Святых Царственных Страстотерпцев);
- Набережная реки Урал;
- Парк в 16 мкрн. СВЖР г. Оренбурга (ограничен ул. Бр. Хусаиновых, пр.Северным и Загородным шоссе);
- Территория в районе жилых домов по адресу: ул. Мира, д. 3/1, 3/2, ул. Карагандинская, д. 63;
- Сквер у Центра детского творчества промышленного района (ДК «ТРЗ») на ул. Магнитогорской, 80;
- Территория возле средней общеобразовательной школы № 1 по адресу: ул. Народная, 16/1;
- Парк им. В.И. Ленина («Железнодорожников») и проспект Парковый;
- Парк имени Гуськова (на пр. Победы от ул. Монтажников до пр. Автоматики);
- «Аллея Детства» (территория, расположенная на ул. Салмышской от ул. Родимцева до ул. Липовой).
Абдулинский городской округ:
г. Бузулук:
г. Бугуруслан:
- Сад имени М. Джалиля;
- Сад имени В.И. Ленина;
- Комплекс общественных территорий между улицами Комсомольская, Революционная, берег реки Кинель, ул. Партизанская.
Гайский городской округ:
- Сквер по ул. Орской (от ул. Декабристов, до пер. Парковый) 2 этап благоустройства;
- Сквер в районе ЦДТ «Радуга»;
- Площадка за детским садом «Солнышко», расположенным по ул. Октябрьская, 30.
Кувандыкский городской округ:
- Парк в поселке Криолит и проспект Мира;
- Набережная реки Сакмара по улице М.Жукова;
- Пешеходная зона от дома № 1 до дома № 5 по улице М.Жукова.
г. Медногорск:
- Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к кинотеатру «Урал», 2 очередь;
- Аллея воинам-интернационалистам на ул. Советской;
- Общественная территория, расположенная напротив ДК «Металлург».
г. Новотроицк:
- Благоустройство ул. Советской (от ул. Гагарина до ул. М.Корецкой);
- Площадь перед зданием администрации;
- Сквер «Молодежный центр».
г. Орск:
Соль-Илецкий городской округ:
- Привокзальная площадь;
- Сквер Ленина;
- Сквер Афганцев;
- Набережная реки Песчанки;
- Сквер на улице Гонтаренко.