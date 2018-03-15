Уже 18 марта оренбуржцы, как и жители других регионов страны, смогут проголосовать за общественные пространства, которые должны быть благоустроены в первую очередь в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Подготовка к проведению одного из важных этапов проекта стала основной темой всероссийского селекторного совещания, которое провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, главный жилищный инспектор Андрей Чибис.

В работе совещания приняли участие первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства по внутренней политике Вера Баширова, министр строительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Александр Полухин, а также представители муниципальных образований области.

Отмечено, что регионы России в целом успешно справляются с реализацией приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».

— Качественная работа стала результатом, в первую очередь, активного вовлечения жителей, — подчеркнул Андрей Чибис.

Одной из первых в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, включилась и Оренбургская область. В 2017 году участниками стали 13 городов, где проживает более миллиона оренбуржцев – половина населения нашего региона. Благоустроено 46 общественных и дворовых территорий. Работа по созданию комфортной среды проживания была продолжена и в 2018 году. Причем главная роль в этом отведена самим жителям – именно они  выберут общественные пространства, которые должны быть благоустроены в первую очередь.

С начала этого года оренбуржцы внесли более 65 тысяч предложений по благоустройству парков, скверов, набережных и других знаковых общественных мест. По итогам предварительного отбора в перечень объектов, вынесенных на голосование, вошли 42 общественных пространства, из них 9 – в Оренбурге, 5 — в Соль-Илецке, 4 — в Бузулуке, и по три – в остальных муниципальных образованиях.

Рейтинговое голосование состоится 18 марта в муниципальных образованиях с  численностью населения свыше 20 тысяч человек. Принять участие в нем смогут все граждане РФ, начиная с 14 лет.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

г. Оренбург:

  1. Сквер на ул. Центральной (расположен между мечетью и храмом Святых Царственных Страстотерпцев);
  2. Набережная реки Урал;
  3. Парк в 16 мкрн. СВЖР г. Оренбурга (ограничен ул. Бр. Хусаиновых, пр.Северным и Загородным шоссе);
  4. Территория в районе жилых домов по адресу: ул. Мира, д. 3/1, 3/2, ул. Карагандинская, д. 63;
  5. Сквер у Центра детского творчества промышленного района (ДК «ТРЗ») на ул. Магнитогорской, 80;
  6. Территория возле средней общеобразовательной школы № 1 по адресу: ул. Народная, 16/1;
  7. Парк им. В.И. Ленина («Железнодорожников») и проспект Парковый;
  8. Парк имени Гуськова (на пр. Победы от ул. Монтажников до пр. Автоматики);
  9. «Аллея Детства» (территория, расположенная на ул. Салмышской от ул. Родимцева до ул. Липовой).

Абдулинский городской округ:

  1. Аллея по ул. Коммунистическая;
  2. Сквер по ул. Ленина;
  3. Сквер по ул. Красноармейская.

г. Бузулук:

  1. Парк им. А.С. Пушкина;
  2. Никольский парк;
  3. Сквер им. Л.Н. Толстого;
  4. Аллея «Дружба».

г. Бугуруслан:

  1. Сад имени М. Джалиля;
  2. Сад имени В.И. Ленина;
  3. Комплекс общественных территорий между улицами Комсомольская, Революционная, берег реки Кинель, ул. Партизанская.

Гайский городской округ:

  1. Сквер по ул. Орской (от ул. Декабристов, до пер. Парковый) 2 этап благоустройства;
  2. Сквер в районе ЦДТ «Радуга»;
  3. Площадка за детским садом «Солнышко», расположенным по ул. Октябрьская, 30.

Кувандыкский городской округ:

  1. Парк в поселке Криолит и проспект Мира;
  2. Набережная реки Сакмара по улице М.Жукова;
  3. Пешеходная зона от дома № 1 до дома № 5 по улице М.Жукова.

г. Медногорск:

  1. Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к кинотеатру «Урал», 2 очередь;
  2. Аллея воинам-интернационалистам на ул. Советской;
  3. Общественная территория, расположенная напротив ДК «Металлург».

г. Новотроицк:

  1. Благоустройство ул. Советской (от ул. Гагарина до ул. М.Корецкой);
  2. Площадь перед зданием администрации;
  3. Сквер «Молодежный центр».

г. Орск:

  1. Парк «Строителей»;
  2. Парк «Северный»;
  3. Парк «Пищевик».

Соль-Илецкий городской округ:

  1. Привокзальная площадь;
  2. Сквер Ленина;
  3. Сквер Афганцев;
  4. Набережная реки Песчанки;
  5. Сквер на улице Гонтаренко.

Сорочинский городской округ:

  1. Парк им. 70 лет Великой Победы;
  2. Парк «Нефтебазы»;
  3. Парк им. Калинина.

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