Уже 18 марта оренбуржцы, как и жители других регионов страны, смогут проголосовать за общественные пространства

Подготовка к проведению одного из важных этапов проекта стала основной темой всероссийского селекторного совещания, которое провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, главный жилищный инспектор Андрей Чибис.

В работе совещания приняли участие первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства по внутренней политике Вера Баширова, министр строительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Александр Полухин, а также представители муниципальных образований области.

Отмечено, что регионы России в целом успешно справляются с реализацией приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».

— Качественная работа стала результатом, в первую очередь, активного вовлечения жителей, — подчеркнул Андрей Чибис.

Одной из первых в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, включилась и Оренбургская область. В 2017 году участниками стали 13 городов, где проживает более миллиона оренбуржцев – половина населения нашего региона. Благоустроено 46 общественных и дворовых территорий. Работа по созданию комфортной среды проживания была продолжена и в 2018 году. Причем главная роль в этом отведена самим жителям – именно они выберут общественные пространства, которые должны быть благоустроены в первую очередь.

С начала этого года оренбуржцы внесли более 65 тысяч предложений по благоустройству парков, скверов, набережных и других знаковых общественных мест. По итогам предварительного отбора в перечень объектов, вынесенных на голосование, вошли 42 общественных пространства, из них 9 – в Оренбурге, 5 — в Соль-Илецке, 4 — в Бузулуке, и по три – в остальных муниципальных образованиях.

Рейтинговое голосование состоится 18 марта в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тысяч человек. Принять участие в нем смогут все граждане РФ, начиная с 14 лет.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

г. Оренбург:

Абдулинский городской округ:

г. Бузулук:

г. Бугуруслан:

Гайский городской округ:

Кувандыкский городской округ:

г. Медногорск:

г. Новотроицк:

г. Орск:

Соль-Илецкий городской округ:

Сорочинский городской округ: