Во Флориде обрушился пешеходный мост

В окрестностях Майами обрушился пешеходный мост. Под рухнувшей конструкцией находятся пять или шесть автомобилей, сообщил Reuters официальный представитель Дорожно-патрульной службы Флориды Алехандро Камачо.

Еще не открытый мост строили рядом с корпусом Международного университета на юго-западе города. Руководство вуза уже выразило свой шок и огорчение в связи со случившимся и заявило о всеобъемлющем сотрудничестве с властями. В настоящее время в учебном заведении каникулы.

В момент инцидента под конструкцией проезжали несколько автомобилей, которые оказались погребены под завалами. Для спасения пострадавших водителей на место ЧП уже прибыли спасатели.

О причине обрушения моста пока что ничего неизвестно.

