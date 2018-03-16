Во Флориде обрушился пешеходный мост

Во Флориде обрушился пешеходный мост

В окрестностях Майами обрушился пешеходный мост. Под рухнувшей конструкцией находятся пять или шесть автомобилей, сообщил Reuters официальный представитель Дорожно-патрульной службы Флориды Алехандро Камачо.

На место событий уже выехал губернатор штата Рик Скотт.

Еще не открытый мост строили рядом с корпусом Международного университета на юго-западе города. Руководство вуза уже выразило свой шок и огорчение в связи со случившимся и заявило о всеобъемлющем сотрудничестве с властями. В настоящее время в учебном заведении каникулы.

В момент инцидента под конструкцией проезжали несколько автомобилей, которые оказались погребены под завалами. Для спасения пострадавших водителей на место ЧП уже прибыли спасатели.

О причине обрушения моста пока что ничего неизвестно.

Открытие моста планировалось в 2019 году. Примечательно, что его строили неким «инновационным» модульным способом, якобы более безопасным как для пешеходов, так и для автомобилистов.

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