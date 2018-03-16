Ретроградный Меркурий. Как как его пережить без потерь

The Limitless Minds заявляет, что 2018 год будет постоянно испытывать жителей планеты постоянной космической активностью.

Начальный этап — мощь лунного затмения, недавно нами наблюдаемого. Луна еще не раз продемонстрирует нам свою силу. Всем интересующимся астрологией 2018 год известен, как вестник кардинальных перемен. В течение года Меркурий еще три раза войдет в ретроградный цикл.

Благодаря энергии космоса, мотивирующей и дающей мощный жизненный заряд, наступивший год дает шанс каждому найти свои перемены и оставить несчастья позади.

Ретроградный Меркурий наделен энергией, позволяющей перевернуть устоявшийся уклад жизни. Данная сила способна наполнить жизнь человека беспорядком, а если он позволит, то запутать и внести хаос в привычный жизненный ритм.

Специалисты советуют внимательно отнестись к электронной технике, потому что стремительный Меркурий способен провоцировать поломки, сбои аппаратуры и многочисленные ошибки. Чтобы сократить возможный вред, нанесенный ретроградным Меркурием, эксперты советуют не совершать крупных сделок, ограничить принятие важных решений и не вступать в крупные проекты.

Советы астролога Анны Пэйн на период действия ретроградного Меркурия:

необходимо расслабиться и подождать, это временно;

будьте сдержаны и неторопливы, не заводитесь по пустякам;

чтобы перенаправить энергию разрушения в позитивное русло,

займитесь переоценкой всего, что этого требует;

восстановите связь с человеком, которую утратили в далеком прошлом;

оставаясь спокойным, наблюдайте за событиями, сохраняя ровное дыхание.

Первый цикл

Первый, весенний, ретроградный цикл продлится с 22 марта по 15 апреля.

Проходящий в созвездии Овна первый опасный период способен вызвать серьезный дисбаланс в душе. Человек, подвергшийся эмоциональному всплеску, может казаться беспечным, и принимать поспешные решения, запутывающие его в дальнейшем.

Однако, подобное поведение, характерное для данного периода, поможет увидеть себя глазами окружающих. Почувствовав эмоции людей,

у вас появится шанс исправить испорченные связи и отношения.

Главное — соблюдать спокойствие и терпение, помня, что сложный период скоро подойдет к своему концу.

Второй цикл

Второй, летний, ретроградный цикл начнется с 25 июля и продлится до 11 августа.

Под воздействием созвездия Льва, летний период сложится еще более напряженно, что может привнести в жизнь гораздо больше раздражения.

В первую очередь энергия цикла затронет социальную сферу жизни и психику нашей личности. Лучшее из того, что можно предпринять в данный период драм — сохранять спокойствие и терпение, чтобы напряжение и возможные размолвки не привели к полной катастрофе. По возможности, избегайте агрессивных людей и сохраняйте рассудок холодным.

Третий цикл

Третий, осенне-зимний, ретроградный цикл начнется с 1 ноября и закончится лишь 6 декабря.

Последний страстный период принесет не раздражение, а прилив энергии. Что и требовалось ожидать от перехода в Скорпиона.

Заключительный период принесет жгучую страсть и даст множество возможностей для личностного роста, воспользуйтесь этим ярким периодом и познайте новое.