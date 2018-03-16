В Оренбурге Бузова разгромила гримерку после концерта

Последне время в Оренбург зачастили популярные артисты. Так, 9 марта наш город посетила начинающая, но уже популярная Ольга Бузова. А буквально на следующий день выступила не менее популярная Елена Темникова.
Оба концерта проходили в СКК «Оренбуржье» и оба прошли с аншлагом, но видимо Бузовой что-то не понравилось и она буквально разгромила гримерку. Об этом рассказала в своем instagram Елена Темникова, которой досталась та же гримерка, что и Бузовой. Темникова сняла видео и показала, что произошло с дверью, которую якобы проломила Бузова.
«Она не боится» по-прежнему на первом месте в #itunes сразу в нескольких странах 🙏🏻 Россия, Армения, Беларусь, Латвия, Украина и не только …Спасибо вам за вашу любовь ❤ Спасибо Оренбург 🔥🔥🔥 Вы все знаете 🙏🏻 Вы все сами видели и слышали 🔥 спасибо @st_stoizsta за эту нереальную песню 🤤 Sound by @roman_bestseller 🔝 все учим слова 🤗🤗🤗 Она не боится… По улицам столицы клубится дым Одиноким птицам… Одиноким птицам не нужен нимб Она не боится… По улицам столицы танцует лимбо Просто так проститься Она не боится расстаться с ним Она не боится Она не боится остаться одна Она не боится Она не боится остаться одна Она не боится остаться одна В бокале вина догорает день Она не боится остаться одна Тебе будет больно проститься с ней Тебе будет больно, Ты её запомнишь навсегда Она будет вольной И забудет тебя она Она не боится, небылицам Твоим она не верит, и не верила За закрытой дверью темницы Ты не первый принц кого она оставила…#онанебоится 🤙🏻
— Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда или нет, — прокомментировала кадры с разбитой дверью Темникова.
— Ну, там, наверное, энергия плохая, раз буянил человек. Тетя сказала: «Ее освятили, гримерку!» Боже мой, ужас какой, — добавила Темникова.
Позже Темникова удалила видео но мы успели его скопировать.