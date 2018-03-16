В Оренбурге Бузова разгромила гримерку после концерта

Последне время в Оренбург зачастили популярные артисты. Так, 9 марта наш город посетила начинающая, но уже популярная Ольга Бузова. А буквально на следующий день выступила не менее популярная Елена Темникова.

Оба концерта проходили в СКК «Оренбуржье» и оба прошли с аншлагом, но видимо Бузовой что-то не понравилось и она буквально разгромила гримерку. Об этом рассказала в своем instagram Елена Темникова, которой досталась та же гримерка, что и Бузовой. Темникова сняла видео и показала, что произошло с дверью, которую якобы проломила Бузова.

— Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда или нет, — прокомментировала кадры с разбитой дверью Темникова.

— Ну, там, наверное, энергия плохая, раз буянил человек. Тетя сказала: «Ее освятили, гримерку!» Боже мой, ужас какой, — добавила Темникова.

Позже Темникова удалила видео но мы успели его скопировать.