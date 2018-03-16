Это стало хорошим поводом для Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», чтобы напомнить миру о российских, а именно оренбургских корнях двух классиков французской литературы – Мориса Дрюона и его дяди Жозефа Кесселя.

За несколько часов до начала книжного форума оренбуржцы посетили могилу члена Французской Академии Кесселя на парижском кладбище Монпарнас. Вместе с цветами они принесли и две книги: «Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни» и «Сибирские ночи» Кесселя. Переводчица последней оренбурженка Алена Багно вместе со своим супругом специально приехала в Париж из Лондона. Она впервые за 90 лет, которые прошли с момента первой публикации «Сибирских ночей», перевела это произведение на русский язык.

А первым читателем оренбургских книжных новинок стал Александр Авдеев – Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Ватикане, экс-министр культуры Российской Федерации. По пути в Париж фонд «Евразия» побывал у него в гостях в Риме, ведь именно Александр Алексеевич Авдеев 15 лет назад, в бытность послом России в Париже передал письмо «евразийцев» Морису Дрюону, что привело к историческому визиту Дрюона в Оренбург. По словам А.А. Авдеева, который подчеркнул очень теплые дружеские отношения Мориса Дрюона с Владимиром Путиным, «каждое свое воспоминание, каждый свой разговор о России Дрюон неизменно начинал с Оренбурга».

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С оренбургскими воспоминаниями мсье Дрюона хорошо знаком и нынешний Посол России во Франции Алексей Мешков, открывший официальным приветствием работу российского стенда Парижского книжного салона. О Морисе Дрюоне, Жозефе Кесселе фонд «Евразия» расскажет на российском стенде в Париже 17 марта в 16.30.

Обложки Оренбургского книжного издательств им. Г.П. Донковцева украшают практически каждый из тематических стендов российской площадки. Здесь представлено более 50 наименований, освещающих разные аспекты жизни Оренбуржья. Это альбомы Аллы Васильченко и Юрия Рысухина в разделе «Искусство», Юрий Энтин в «Детской книге», а секция «Путешествие по России» представлено и «Солеными озерами Соль-Илецка», и «Губернаторами Оренбургского края», и еще целым рядом наименований. Одну из книг раздела «Современная литература» получил в подарок от оренбуржцев художник Михаил Шемякин. Он был хорошо знаком с Беллой Дижур – мамой скульптора Эрнста Неизвестного и томик избранных произведений поэтессы и детской писательницы пришелся ему по душе.

Выставка откроется для широкой публики в пятницу утром и будет работать до 19 марта. Российский номер для связи в Париже +79226252890.