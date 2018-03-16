Что общего между россиянами и японцами?

15-16 марта в рамках программы перекрестного года в Японии и в России Оренбургский государственный университет посетил известный японовед Виктор Мазурик, в 2017 году удостоенный ордена Восходящего солнца за развитие российско-японских отношений.

Он прочел лекции «Чайная церемония в японской культуре» и «Загадки японской культуры», которые с интересом прослушали студенты, преподаватели ОГУ и других вузов, а также школьники города. Оба выступления мэтра были объединены размышлениями о философии жителей Страны восходящего солнца, ведь именно на особом восприятии мира и построены их ритуалы, не всегда понятные европейцам.

Перед лекцией о чайном действе гостя представила начальник отдела развития международного сотрудничества и образования ОГУ Людмила Докашенко: «Виктор Мазурик – доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ, переводчик. Он много лет прожил в Японии, прекрасно знает традиции страны. В Оренбургский госуниверситет приезжает уже в третий раз».

Как рассказал Виктор Петрович, он является председателем Московской ассоциации чайной церемонии Урасэнкэ Танкокай. Примечательна история японской традиции в России: в 1991 году мастер ритуала, приехавший из Японии, провел чайную церемонию в Кремле для политической элиты. Тогда же было подписано соглашение о создании чайного класса в России, продвижением которого стал заниматься японовед.

— Чайная церемония для японцев все равно, что литургия для православных, — считает Виктор Петрович. – В это внешне простое действие входят все элементы японской культуры — культуры подвига, а не потребления. Чтобы понять ее глубину, придется изменить образ жизни, отношение к привычным вещам, к самим себе, а это большой труд.

Лектор рассказал о зарождении церемонии, важности ее для самурая перед боем, а также для россиян, которым в суете века информационного потребления она поможет осознать себя и вернуться к истокам.

Лекция «Загадки японской культуры», которая состоялась 16 марта в ДЮТ «Прогресс», стала продолжением философского разговора.

При всем различии менталитета японцев и россиян у них, по мнению мэтра, есть общее в познании мира. Ссылаясь на авторитетные мнения, он заявил, что одно из них – стремление к паломничеству по святым местам: и у тех и у других есть потребность физически прикоснуться к святыне, и в этом -родственность душ. Схожи они и в отношении к природе. Если европейцы любуются ею со стороны, заботятся о ней, но «как марсиане», то русские и японцы способны слиться с лесами и горами.

Виктор Мазурик также поделился размышлениями об особенностях японской педагогики, построенной на интерактивном диалоге, межличностном общении, которое постепенно исчезает из европейского образовательного процесса.

Во время лекций он активно общался со слушателями. Несколько десятков рук поднялись, когда он задавал вопросы: кто из студентов изучает японский язык, читает на нем литературу, любит фильмы далекой страны? И оказалось, что практически все присутствующие – поклонники анимэ. Знаток Японии предложил студентам список литературы, включающий 500 произведений, которые он рекомендует прочитать.

Екатерина Макеева, студентка 1-го курса факультета филологии и журналистики ОГУ рассказала, что она и ее однокурсницы серьезно интересуются японской культурой. Екатерина прочла все известные произведения Харуки Мураками, любит японский рок и пытается самостоятельно изучать иероглифы.

— Я рада, что в ОГУ есть возможность больше узнать об этой стране, — рассказала девушка. – На будущий год обязательно поступлю на курсы языка при Японском информационном центре ОГУ.

Лекции японоведа Виктора Мазурика были организованы Посольством Японии в России и Оренбургским государственным университетом.