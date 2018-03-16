В селе Городки открыт новый фельдшерско-акушерский пункт

16 марта, губернатор Оренбургской области Юрий Берг принял участие в торжественном открытии нового ФАПа модульной конструкции в селе Городки Тюльганского района.

Он отметил, что новый ФАП имеет современный облик и все необходимое оснащение.

— Это 19-ый по счету ФАП, построенный в области, начиная с 2010 года. Президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному Собранию отметил важность укрепления первичного звена сельского здравоохранения, развития инфраструктуры сельской медицины. В Оренбургской области эта работа идёт в плановом порядке. Благодаря этому улучшается качество жизни селян, становится все более доступной медицинская помощь, — отметил Юрий Берг.

В церемонии открытия нового медицинского объекта также приняли участие заместитель министра здравоохранения Юлия Балтенко, представители муниципальной власти, районного здравоохранения, жители села.

Построенный взамен старого, пришедшего в аварийное состояние помещения, новый ФАП площадью 71,7 кв. метра соответствует всем современным требованиям. Он расположен по соседству со школой и детским садом, в центре села, где живут 577 человек, в том числе 112 детей.

В ФАПе созданы комфортные условия для персонала и пациентов. Имеется необходимый набор кабинетов – фельдшерский, акушерский, детский, процедурный/прививочный, есть санитарно-бытовые комнаты. Имеется холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газовое отопление, система кондиционирования. Благоустроена территория.

В ФАПе работает опытная медицинская сестра. Еженедельно в селе ведёт прием участковый терапевт, по графику приезжают узкие специалисты районной больницы. Экстренную помощь оказывает бригада скорой помощи, базирующаяся в районной больнице.

Здравоохранение Тюльганского района представлено районной больницей, в структуре которой взрослая поликлиника на 450 посещений в смену и детская – на 100 посещений; стационарная служба на 75 круглосуточных коек, 37 коек дневного стационара и 6 коек стационара на дому, а также 4 врачебных амбулаторий и 19 ФАПов. Действует служба «мобильный ФАП». Службой скорой помощи охвачены все населенные пункты.

Все действующие ФАПы в районе сохранены, ведется работа по их укреплению. В 2017 году отремонтировано 7 ФАПов, в текущем году работа будет продолжена.

В сельском здравоохранении области действует 935 фельдшерско-акушерских пунктов. Все действующие ФАПы сохранены, в том числе в селах с числом населения ниже нормативного.

Ведется целенаправленная работа по укреплению действующих фельдшерско-акушерских пунктов, а также строительству новых современных объектов модульной конструкции.

В рамках программы развития села открыто 19 модульных ФАПов. Из них 14 введено в 2017 году. А всего до 2020 года в области будет построено 40 модульных ФАПов, причем более трети – в территориях, труднодоступных для оказания медицинской помощи.

Кроме того, в 2018 году постановлением Правительства РФ для Оренбургской области предусмотрено 12 млн. рублей на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий и ФАПов для сельских населенных пунктов с числом жителей от 101 до 2 тысяч человек.