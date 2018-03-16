Проектный офис администрации Оренбурга сообщает адреса счетных участков.

Уважаемые жители Оренбурга!

Приглашаем вас 18 марта принять участие в выборе наиболее значимой общественной территории, которая будет благоустроена в 2018 году в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Пункты сбора голосов размещены, в основном, в образовательных учреждениях города. Принять участие в выборе территории могут жители Оренбурга, достигшие 14 лет, при предъявлении паспорта. В бюллетене указаны девять общественных территорий. Из них можно выбрать не более трех.

Время работы участков для рейтингового голосования с 8.00 до 20.00.

Напомним, в 2018 году решением Правительства РФ и Минстроя России во всех муниципальных образованиях – участниках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» вводится процедура обязательного рейтингового голосования за выбор общественной территории для благоустройства. Территория — победитель голосования будет благоустроена уже в этом году. Остальные участники списка войдут в программу на последующие годы.

В предварительном отборе территорий в Оренбурге приняли участие более 13 тысяч горожан. В итоге из 22 пространств определились 9 объектов – лидеров. Все эти территории Общественная комиссия утвердила в итоговый список для проведения рейтингового голосования. Дата голосования утверждена на 18 марта. В одном бюллетене можно будет проголосовать за любые три территории.

На II открытой архитектурной сессии, прошедшей 12-16 февраля, были разработаны дизайн-проекты всех территорий, вошедших в список на итоговое рейтинговое голосование. Общественные обсуждения всех дизайн-проектов прошли в Оренбурге с 1 по 15 марта.