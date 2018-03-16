В Оренбурге чествовали работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

16 марта в СКК «Оренбуржье» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Работников и ветеранов отрасли – всех тех, кто не жалея своих сил, заботятся о процветании нашего родного города, обеспечивая комфортную жизнь тысячам оренбуржцев пришли поздравить с профессиональным праздником первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, Глава города Оренбурга Евгений Арапов, председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева, депутаты ГД ФС РФ Юрий Мищеряков, Игорь Сухарев, член СФ ФС РФ Андрей Шевченко, заместитель председателя Законодательного собрания Оренбургской области Олег Димов, председатель Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков и председатель Оренбургской областной организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Раиса Кожемякина.

В приветственном слове Глава Оренбурга Евгений Арапов подчеркнул, что

в сфере ЖКХ в Оренбурге трудятся около 15 тысяч человек. Именно благодаря работникам коммунальной сферы, Оренбург встречает свой юбилей ухоженным, ярким, чистым и комфортным.

— В этом году мы несколько изменили формат. Награждение мы начали еще в начале этой недели. Мы встречались с работниками в управляющих организациях, на аппаратных совещаниях в окружных администрациях, администрации города. И вот сегодня – финальный аккорд. Здесь, в спорткомплексе Оренбуржье мы подведем итоги и наградим лучших из лучших, — сказал Глава города.

В преддверии профессионального праздника лучших специалистов, настоящих мастеров своего дела, прославляющих свою профессию и носящих гордое звание – работник жилищно-коммунального хозяйства сегодня в рамках торжественного мероприятия отметили наградами.

Почетные гости наградили лучших из лучших Благодарностью губернатора Оренбургской области, Благодарностями города Оренбурга, администрации города, Оренбургского городского Совета, Благодарственными письмами губернатора Оренбургской области, председателя Законодательного Собрания, Главного федерального инспектора по Оренбургской области, депутата Государственной Думы РФ, члена СФ ФС РФ, Почётной грамотой Оренбургской областной организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения.

— Вы ежедневно поддерживаете, укрепляете и совершенствуете огромный механизм под названием «городское хозяйство». Я горжусь вами! И говорю искреннее спасибо за вашу работу, ежедневный труд, который может быть, и не виден на первый взгляд. Но он делает наш город таким, каким его знают и любят горожане, — отметил Евгений Арапов. — Поздравляю вас с профессиональным праздником. Уверен, мы с вами – одна команда и сделаем все, чтобы наш любимый город и край процветал и впредь. Счастья, мира и добра вашим семьям!

Особые слова благодарности и признательности в этот праздничный день были посвящены ветеранам отрасли жилищно-коммунального хозяйства, которые не остаются в стороне от жизни города, помогают решать насущные вопросы, делятся советами и бесценным опытом с молодым поколением. На сцене их встретили аплодисментами и подарками.

Церемония награждения сопровождалась приятными подарками – выступлениями лучших творческих коллективов города.