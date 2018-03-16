16 марта в одном из самых популярных курортов Грузии — Гудаури произошло ЧП. Сломалась канатная дорога в результате чего пострадало не менее 10 лыжников и сноубордистов. Это происшествие было заснято очевидцами.

По предварительной информации кресельный подъемник перестал работать из-за отключения электроэнергии — сидевшие в креслах люди устремились вниз. Те кто не успел покинуть кресла до нижней опоры буквально раскидывало в стороны, а некоторые попали в капкан из смятых кресел.

На данный момент известно о 11 пострадавших в результате инцидента. Большинство из них иностранцы. В Гудаури были доставлены 8 человек, семеро из которых иностранцы. Двоих — гражданина Украины и беременную шведку, на вертолетах переправили в Тбилиси. Об этом сообщает newsgeorgia.ge