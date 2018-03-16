В поселке Северном приступили к строительству современного физкультурно-оздоровительного комплекса

В поселке Северном Оренбургской области приступили к строительству масштабного спортивного объекта – физкультурно-оздоровительного комплекса. Планируется, что в новом ФОКе будет плавательный бассейн, тренажерный и игровые залы. В сутки здесь смогут заниматься более 300 человек.

Работа на стройплощадке в поселке Северном ведется без выходных. В настоящий момент разрабатывается котлован площадью 300 кв.м. Сделано ограждение строительного участка, завозятся строительные материалы, идет набор работников для вспомогательных работ.

Возведение необходимого для жителей района спортивного объекта — это новый проект в рамках социального партнерства с ПАО «Газпром».

Договоренность об этом была достигнута в январе на встрече губернатора Юрия Берга и председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Оренбургская область является флагманом по реализации проектов социального партнерства. Социально ответственный бизнес, крупнейшие предприятия активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры. Как отметил глава региона, благодаря сотрудничеству с «Газпромом» в области осуществляется много важных социальных проектов.