21 марта в 16:00 в галерее «Лувр» мегамолла «Армада» состоится открытие выставки театральных кукол «Остров детства» из собрания музея Оренбургского государственного областного театра кукол.

В экспозиции представлены герои сказок, созданные фантазией художников Оренбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Краснодара. Имена Виктора Никоненко, Сергея Тараканова, Елены Богдановой, Игоря Бабанова хорошо известны в театральном мире России и зарубежья.

Свыше 30 кукол, созданных в 70-80-е годы прошлого века, можно будет увидеть на выставке. Зрители узнают, как управляют куклами верховыми, с которыми работают за ширмой и планшетными (напольными), с которыми актёр работает на глазах у публики.

Посетить «кукольное театрально собрание» можно будет до 21 апреля включительно.

Вход свободный.