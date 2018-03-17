Оказывается, пробиотики успешно лечат депрессии

С неожиданной стороны открылась польза лактобактерий для живого организма: оказывается, пробиотики можно применять для успешного лечения депрессии.

К таким выводам пришли ученые Медицинского центра университета Вирджинии в ходе эксперимента над грызунами, поделился Natural News.

Подопытных мышей разделили на две группы. Первая группа, состоящая из 12 грызунов, была подвержена постоянному стрессу: исследователи погружали их в воду и вынуждали плыть, провоцируя у животных состояние отчаяния. Во вторую (контрольную) группу вошли 11 грызунов, ведущих привычный образ жизни.

Бактериологический анализ кала показал: у мышей, подверженных стрессу, существенно понизилась концентрация лактобактерий в кишечнике. Лактобактерии – микроорганизмы, участвующие в расщеплении молочного сахара и других углеводов. Лактобактерии населяют и организм человека, обеспечивая нормальный состав микрофлоры кишечника и влагалища, а также используются для производства молочнокислых продуктов.

Постепенно в рацион мышей, подвергаемых стрессу, были введены лактобактерии. Это привело к положительным результатам: грызуны успокоились, перестали агрессивно реагировать на исследователей. С нормализацией микрофлоры стабилизировалось и поведение мышей.

Одновременно было измерено количество кинуренина, избыток которого негативно влияет на образование серотонина, «гормона счастья». Анализ показал, что повышенная концентрация кинуренина, наблюдающаяся у мышей в подавленном состоянии, снижается при введении в пищу лактобацилл.

Албан Готье, член группы исследователей, заявил: результаты эксперимента могут стать новым словом в лечении депрессии, исключив побочные эффекты от использования лекарственных средств. «Корректировка диеты и прием лактобактерий может способствовать избавлению от стресса. Замечательно, не правда ли?».

Статья с описанием хода и результатов исследования опубликована в научном журнале «Scientific Reports».

Микрофлора кишечника имеет значение не только для здорового пищеварения, но и для нервной системы. Со смягчением тревожности и депрессивных состояний без вреда для организма вполне могут справиться пробиотики.

Результаты исследования будут использованы для выявления оптимальной концентрации лактобактерий в организме человека. Это поможет определиться с эффективной дозы пробиотиков для борьбы со стрессовыми состояниями.

Будьте внимательны к своему организму, употребляйте в пищу больше кисломолочных продуктов, и хорошее настроение станет вашим верным спутником!