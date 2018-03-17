На Газовиков «Нексия» на огромной скорости протаранила столб

В утреннем ДТП водитель «Daewoo» получил тяжелые травмы после столкновения со световой опорой.

17 марта в половину десятого утра, напротив дома № 10 по ул. Газовиков 28-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia», двигаясь со стороны степного поселка в сторону проспекта Гагарина, не справился с управлением и врезался в столб.

В результате дорожной аварии водитель с перелом левого бедра, левой руки и предплечья госпитализирован в городскую больницу.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.