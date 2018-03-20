В Госдуму внесли новый законопроект о криптовалютах

Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах».

В документе дается определение смарт-контракту, а также криптовалюте и токену.

Указанные определения устанавливают, что и криптовалюта, и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между криптовалютой и токеном на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/ майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска.

Криптовалюта

Криптовалюта — разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учёт криптовалют децентрализирован. Функционирование данных систем основано на таких технологиях как блокчейн. Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для обеспечения неизменности базы цепочки блоков транзакций используются элементы криптографии (цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, последовательное хеширование).

Кроме того, для снижения рисков владельцев таких активов все сделки должны осуществляться через операторов обмена цифровых финансовых активов, которыми могут быть только юридические лица.

Минфин решил уступить Центробанку решение вопроса по обменным операциям с криптовалютой на российском рынке 19 марта. Изначально регулятор предлагал запретить оборот цифровых денег, за исключением токенов.