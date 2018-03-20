Какие дороги закрыты в Оренбуржье и Казахстане

20 марта с 9 часов утра в связи с осложнением погоды (дождь, гололед) ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения:
- Самара — Шымкент (965-1240 км)
- Актобе — Астрахань (92-330 км)
- Карабутак — Комсомол — Костанай (0-234 км).
На данный момент закрыты дороги со стороны республики Казахстан:
- Самара — Шымкент гр. ЗКО – гр. Кызылординской обл. (526- 1240 км);
- Актобе — Орск п. Ш. Калдаякова – граница Российской Федерации (39-135 км);
- Актобе — Оренбург г. Актобе – граница Российской Федерации (24-99 км);
- Северный обход г. Актобе (0-39 км);
- Актобе — Астрахань г. Актобе – гр. Атырауской обл. (11- 330 км);
- Карабутак — Комсомол — Костанай (п. Карабутак – гр. Костанайской обл. (0-234 км)).