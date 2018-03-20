За «пьяное» вождение оренбуржцы заплатили 80 миллионов рублей

Судебные приставы Оренбургской области в 2017 году взыскали с нерадивых водителей по административным штрафам за «пьяное» вождение более 80 миллионов рублей.

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является опасным не только для самого водителя, севшего за руль, но и для других участников дорожного движения. Несмотря на это граждане упорно продолжают совершать данные правонарушения.

Всего в прошлом году на исполнение в отделы судебных приставов Оренбургской области поступило более 3500 исполнительных документов о взыскании штрафов за «нетрезвое» вождение.

Так, в отделе судебных приставов Центрального района города Оренбурга находилось исполнительное производство в отношении жителя областного центра, который обязан выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Такое наказание мужчина получил за то, что отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения по требованию сотрудника ГИБДД.

В добровольном порядке штраф должник не оплатил, поэтому в рамках принудительного исполнения судебный пристав составил в отношении «нарушителя» административный протокол по ст 20.25 КоАП РФ — уклонение от исполнения административного наказания. Судья принял решение о назначении обязательных работ сроком на 20 часов.

Поняв, что с законом не шутят, на следующий день должник полностью оплатил штраф. Но даже оплаченная задолженность не освобождает мужчину от исполнения наказание в виде обязательных работ.