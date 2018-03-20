Более 250 консультаций получили жители Оренбуржья благодаря проекту «Скорая помощь предпринимателю»

Правительство Оренбургской области продолжает крупномасштабный проект «Скорая помощь предпринимателю», стартовавший 8 февраля этого года.

Предприниматели уже 23 городов и районов области (Бузулук, Гай, Кувандык, Медногорск, Новотроицк, Орск, Соль-Илецк, Сорочинск, Акбулакский, Александровский, Беляевский, Домбаровский, Илекский, Красногвардейский, Курманаевский, Новоорский, Октябрьскский, Первомайский, Саракташский, Ташлинский, Тоцкий, Тюльганский, Шарлыкский районы) получили ответы на все неотложные вопросы в режиме «здесь и сейчас».

На текущую дату проведено 256 консультаций. Наиболее востребованными (92 консультации) оказались те, что касаются мер финансовой поддержки — микрофинансирование бизнеса, получение грантов, субсидий, льготное кредитование и лизинг. Специалистами Гарантийного фонда Оренбургской области, министерства экономического развития, и министерства сельского хозяйства, Центра поддержки предпринимательства даны разъяснения предпринимателям о порядке получения финансирования и возможных стоп-факторах.

Оптимизация налогообложения, виды налогообложения для начинающих предпринимателей, формы отчетности и применение онлайн касс – следующие по востребованности предпринимателями виды консультаций. Ответы на эти вопросы получили 58 человек.

Участие в проекте представителей прокуратуры, уполномоченного по защите прав предпринимателей, омбудсменов, практикующих адвокатов и юристов позволили более чем 40 предпринимателям получить ответы на вопросы по применению трудового законодательства, оформлению и получению земельных участков. Рассмотрены жалобы на действия кредитных организаций и ИФНС.

Предпринимательское сообщество не только получает консультации, но и вносит предложения, требующие решения, в том числе и на уровне Правительства Оренбургской области. Например, предложение установить внутри области на дорожных развязках автомобильных дорог информационные знаки с указанием ограничений, связанных с максимальной нагрузкой на ось грузового автомобиля.

Также поступило предложение внести изменения в действующее федеральное законодательство, регулирующее пенсионное обеспечение граждан. Предлагается, чтобы тем, кто занимается предпринимательской деятельностью более 20 лет и является добросовестным плательщиком взносов в ПФР, установить повышающий коэффициент, позволяющий получать пенсию по старости в большем размере. Предложение внесено с целью повысить заинтересованность граждан в занятии предпринимательством и стимулировать индивидуальных предпринимателей к добросовестному исполнению обязанностей по уплате в ПФР взносов на обязательное пенсионное страхование.

Бригада «Скорой помощи» в апреле будет вести прием предпринимателей на базе городских и районных МФЦ в поселках Новосергиевка, Переволоцк, г. Ясном, пос. Светлом Светлинского района, г. Абдулино, селах Матвеевка, Пономаревка, Северное, г. Бугуруслане, селах Асекеево, Грачевка, Сакмара, п. Весеннем Оренбургского района.

Центр поддержки предпринимателей приглашает всех желающих получить бесплатную высококвалифицированную консультацию и помощь специалистов.