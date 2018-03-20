Налоговые органы Оренбургской области в рамках декларационной кампании 2018 года в текущем году дважды проводят Дни открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.

В этом году они пройдут:

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00

24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00

23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00

24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00.

В эти дни каждый гражданин сможет уточнить должен ли он подавать декларацию, получить консультацию о порядке ее заполнения, помощь в заполнении декларации с помощью программы либо через Личный кабинет, ознакомиться с электронными сервисами налоговой службы, получить информацию о наличии задолженности либо переплате, задать любые вопросы по налогообложению.