Достоверная информация о генераторе предотвратит ДТП

Исследования ученых ОГУ позволили снизить простои автомобилей из-за выхода из строя генератора.

Одна из премий губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники за 2017 год была присуждена коллективу ученых ОГУ за научную работу «Диагностирование автомобильных генераторов по параметрам выходного напряжения». Ее провели Михаил Филатов, заведующий кафедрой технической эксплуатации и ремонта автомобилей ОГУ, и Андрей Пузаков, старший преподаватель кафедры.

Выход из строя автомобильного генератора приводит к различным негативным последствиям: от отказа аккумуляторной батареи или электронных устройств до отключения электроусилителя рулевого управления, что может спровоцировать ДТП. Поэтому достоверная и оперативная информация о его состоянии помогает избежать происшествий на дороге.

На сегодняшний день регламент технического обслуживания и ремонта автомобилей предполагает диагностирование генераторов на специализированных стендах. Этот метод трудоемкий (электрооборудование приходится снимать с автомобиля) и не очень эффективный, так как неисправность нельзя определить на ранней стадии и электрооборудование выходит из строя, как правило, неожиданно.

Ученые ОГУ предложили новую методику оценки и прогнозирования остаточного ресурса электрических и электронных систем, построенную на результатах диагностирования по параметрам колебательных процессов (смещения, амплитуды, линейной частоты и т. д.) и оценке условий эксплуатации автомобиля (транспортных, природно-климатических, дорожных). Впервые при диагностике была учтена величина размаха пульсации выходного напряжения — разность между наибольшим и наименьшим значениями тока за определенный интервал времени.

Благодаря разработке ученых можно спрогнозировать выход из строя элементов электрооборудования автомобилей. Исследователи вычислили оптимальную периодичность диагностирования, которая позволяет вовремя предотвратить отказ генератора.

— Разработанная методика прошла апробацию в лаборатории и на производстве, — рассказал Михаил Филатов. — Достоверность результатов диагностирования составляет 92 % и более, его трудоемкость значительно снизилась.

Результаты, полученные учеными, используются в автосервисных предприятиях «АСТ-моторс», «Datsun» , «ОренРольф», «Лада-Сервис», в центре хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Оренбургской области. Благодаря нововведению повысилась эффективность эксплуатации автомобилей, обслуживаемых на этих предприятиях, за счет снижения простоев из-за ремонта.