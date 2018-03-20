29-летний житель Оренбурга приобрел в Интернете монтажный пистолет стоимостью 12 тысяч рублей. Когда он открыл посылку то содержимое его очень удивило.

Вместо купленного товара там оказались два мешка с наполнителем для кошачьего туалета. Мужчина хотел разобраться но продавца и след простыл. Тогда обманутый оренбуржец обратился к правоохранителям.

По факту мошенничества Следователем СУ МУ МВД России «Оренбургское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Если мошенника найдут, ему грозит до 5 лет лишения свободы.