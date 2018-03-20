23 марта, в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, администрация города Оренбурга совместно с ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер» организуют бесплатное флюорографическое обследование на передвижной флюорографической установке с 10.00 до 15.00 на территории поликлиники №1 ГБУЗ «ОГКПТД», расположенной по адресу: проезд Коммунаров, 45 (за парком «Тополя»).

Все жители города Оренбурга старше 15 лет, имеющие при себе паспорт, смогут пройти флюорографическое обследование, получить консультации фтизиатра и пульмонолога. Каждый обратившийся получит квалифицированную консультацию и ответы на интересующие вопросы по профилактике и лечению туберкулеза.