20 марта в 17:00 в электронном читальном зале Областной библиотеки им. Н.К. Крупской состоится очередное заседание АртХаусКлуба. К обсуждению предлагается фильм Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова «Коктебель» (2003).

Это совсем не банальная история. Отец и сын пускаются в длительное путешествие из Москвы в Коктебель. Они идут через леса и поля, сквозь ливень и ветер. Встречают разных людей: добрых и не очень. Кто-то им помогает, а кто-то гонится за ними с ружьем… Но что же заставило их отправиться в нелегкий путь?

Когда-то давно отец рассказал сыну об удивительной горе, с которой можно взлететь на планере, воплотив вечную мечту человека — подняться в небо навстречу ветру и свободе. Но напрасно мальчик ищет Коктебель на карте, потому что на самом деле Коктебель, о котором рассказал ему отец, — это прекрасная мечта о полете, о свободе и недосягаемом счастье.

Вход свободный.