Дмитрий Борисов уходит из программы «Пусть говорят»?

Николай Соболев рассказал в интервью, что у «Пусть говорят» с новым ведущим Дмитрием Борисовым падают рейтинги. По данным Mediascope, новые выпуски выдают рейтинг от 3,7% до 4,3% против 5,3% при Андрее Малахове. В августе 2017 года Малахов ушёл с Первого канала и начал вести передачу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1».

Ведущим «Пусть говорят» может стать скандальный видеоблогер.

Соболев отметил, что долгое время обязательства перед каналом не позволяли ему разглашать информацию о своих планах. Но теперь он смело заявляет, что слухи, которые появились около двух месяцев назад, «правдивы на все 100 %».

Кроме того, блогер сообщил, что в скором времени зрители «сами все увидят», но уже сейчас можно совершенно точно сказать, что с понедельника, 26 марта, «Пусть говорят» выйдет с новым ведущим, которым станет сам Соболев.

Стоит отметить, что никакого подтверждения этих данных от Первого канала пока не поступало….