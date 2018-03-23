Лапша быстрого приготовления — заливаешь кипятком на 5–10 минут и получаешь готовый обед.

Почти все задаются вопросом: а есть ли вред от её употребления? Полезна ли лапша быстрого приготовления? Давайте разберемся вместе.

Краткая история лапши быстрого приготовления

Первой лапшой быстрого приготовления была китайская лапша Е-фу, появившаяся в XVI веке. Повар магистрата города Янчжоу использовал сильно обжаренную лапшу, которую можно было подавать гостям, просто разогревая с различными бульонами.

Отцом современной лапши быстрого приготовления считается японец тайваньского происхождения Момофуку Андо, основавший компанию Nissin Food Products Со., Ltd. и организовавший первое в мире производство лапши Chikin Ramen (со вкусом курицы) в 1958 году.

В 1971 году компания Nissin представила лапшу быстрого приготовления в чашке из пенопласта «Сир Noodle», которую можно приготовить без использования посуды. Впоследствии в чашку стали добавлять сушёные овощи.

В 1995 году корпорация «Техноком», созданная украинцем вьетнамского происхождения Фам Нят Выонгом, начала производство и продажу вермишели быстрого приготовления под названием «Мивина». В 2010 году компания была куплена корпорацией Nestle.

С 2004 года южнокорейской компанией Korea Yakult Со. Ltd. в России производится свой аналог — популярная лапша «Доширак». Это название происходит от корейского слова «тосирак» — «рис в коробке».

В 2009 году в мире было продано более 92 миллиардов порций лапши быстрого приготовления. В опросе общественного мнения в Японии лапшу быстрого приготовления назвали главным японским изобретением XX века.

Из чего же состоит лапша быстрого приготовления?

В отличие от спагетти, которые изготавливаются из твёрдых сортов пшеницы, лапша быстрого приготовления делается из мягких сортов. Лапша быстрого приготовления это продукт с очень высоким гликемическим индексом. Иными словами, лапша быстрого приготовления высококалорийна плюс ещё и повышает аппетит.

При изготовлении лапши используется пальмовое масло, затем лапша высушивается при высокой температуре и обжаривается на том же масле.

А в пакетике с концентрированными приправами нас поджидают транс-жиры. Как известно, транс-жиры могут провоцировать развитие рака желудка и кишечника, а также атеросклероза.

Что входит в состав лапши быстрого приготовления

Пролиленгликоль

Химический увлажнитель, который используется также в табачных продуктах и антифризе.

Трет-бутил гидрохинон

Консервант основных составляющих лапши (пшеничной муки и растительного масла). Также входит в состав духов, смол, политуры и биотоплива.

Глутамат натрия

Усилитель вкуса, широко применяемый в пищевой промышленности. У некоторых может вызвать побочные эффекты, в т. ч. тошноту, головокружение и аритмию.

Очень много натрия

Один пакетик лапши быстрого приготовления содержит около 1875 мг соли, что намного больше рекомендованной дневной нормы — не более 1500 мг.

Растительное масло

В лапшу быстрого приготовления добавляют разное масло — это зависит от страны производства. Но чаще всего встречается пальмовое масло, которое отличается крайне высоким содержанием насыщенных жиров.

БФА

Пенопластовые стаканчики для лапши часто содержат бисфенол-А, разрушитель эндокринной системы. Это вещество может попадать в пищу, особенно после добавления кипятка.

Сахар

Сахар обычно добавляют для сохранения консистенции лапши, а не как подсластитель. Но всё равно это странно.