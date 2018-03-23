«Молока не обнаружено ни грамма»: эксперты проверили качество российского сыра

Сотрудники компании «Росконтроль» занялись изучением 30 видов сырных изделий и выяснили, что в них не содержится молока. Более того, они имею множество нарушений, пишет «Лента.ру».

Специалисты говорят, что раньше была лишь частичная замена продукта, тогда как здесь она полноценная: в сырах нет и грамма натурального молока. Установлено отсутствие животной составляющей в продуктах, паллиативом которой стали растительными жиры.

Компания утверждает, что заменитель может повышать риски появления следующих болезней:

ишемическая болезнь сердца;

атеросклероз;

активно стимулирует развитие инсульта и инфаркта.

«Росконтроль» утверждает, что сыры должны изготавливаться исключительно из молока и его составляющих, причем примеси категорически исключаются. Следует заметить обильное наличие фальсифицированных продуктов на полках торговых сетей, которые предоставляют продукцию на развес.