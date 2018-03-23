Две иномарки столкнулись лоб в лоб у «Новой Биофабрики»

Накануне, в городе Орске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали женщина и ребенок.

По информации пресс-службы УМВД, 48-летний водитель автомобиля «Geely», двигаясь со стороны улицы Николаева в сторону поселка «Новая Биофабрика», не справился с управлением и выехал на «встречку», где совершил столкновение с автомобилем «Nissan».

В результате дорожной аварии пассажиры автомобиля «Geely» – женщина и несовершеннолетний мальчик получили телесные повреждения. Потерпевших госпитализировали в городскую больницу. После оказания медпомощи женщину и ребенка отпустили домой.

Полицейские МУ МВД России «Орское» выясняют обстоятельства ДТП.