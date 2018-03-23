Для обеспечения перевозки пассажиров в период майских праздничных дней назначены дополнительные поезда сообщением Оренбург – Москва и Орск – Оренбург – Москва. Об этом сообщает

Поезд № 183/184 Орск – Оренбург – Москва отправится из Орска 26 апреля и прибудет на Казанский вокзал Москвы 28 апреля. В обратный рейс поезд отправится в те же сутки и прибудет в Орск 29 апреля.

Поезд № 231/232 Оренбург – Москва будет отправляться из Оренбурга 28 апреля и 2, 4, 8 мая и прибывать на Казанский вокзал столицы 29 апреля и 3, 5, 9 мая. В обратные рейсы поезд будет отправляться в те же сутки и прибывать в Оренбург 30 апреля, 4,6 и 10 мая.

Отметим, в целом по сети железных дорог на период майских праздников назначено более 150 дополнительных рейсов поездов дальнего следования отправлением в период с 27 апреля по 12 мая 2018 года.