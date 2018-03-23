Адвоката из Оренбурга подозревают в развращении маленькой девочки

34-летний адвокат Оренбургской областной коллегии адвокатов подозревается в совершении  развратных действий в отношении  малолетней девочки. Следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в  2017 году адвокат, находясь в Оренбурге, совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы оперативно-розыскных мероприятий регионального УМВД.

22 марта 2018 года адвокат задержан в городе Оренбурге по месту жительства. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Свою причастность к инкриминируемому деянию злоумышленник  отрицает, он воспользовался ст.51 Конституции РФ.

Следователями СК проведены обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых изъяты предметы и носители, имеющие значение для дела.  Отрабатывается также причастность подозреваемого к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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