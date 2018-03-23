Адвоката из Оренбурга подозревают в развращении маленькой девочки

34-летний адвокат Оренбургской областной коллегии адвокатов подозревается в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки. Следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело, сообщили

По данным следствия, в 2017 году адвокат, находясь в Оренбурге, совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы оперативно-розыскных мероприятий регионального УМВД.

22 марта 2018 года адвокат задержан в городе Оренбурге по месту жительства. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Свою причастность к инкриминируемому деянию злоумышленник отрицает, он воспользовался ст.51 Конституции РФ.

Следователями СК проведены обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых изъяты предметы и носители, имеющие значение для дела. Отрабатывается также причастность подозреваемого к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.