До 2 лет лишения свободы за сбыт поддельных полисов ОСАГО

Житель Оренбурга в период февраль-март 2017 года у неустановленного лица, умышленно, без соответствующего разрешения, незаконно, с целью реализации приобрел несколько заведомо подложных бланков полисов страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО с данными крупной страховой компании, указанными на этих бланках.

Центральный районный суд г. Оренбурга рассмотрит уголовное дело по обвинению оренбуржца в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков).

Действия молодого человека квалифицированы органом следствия по ч. 1 ст. 327 УК РФ – сбыт поддельных бланков, согласно санкции которой ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.