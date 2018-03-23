В Оренбурге поздравили работников культуры

25 марта в России отмечается День работников культуры. В Оренбурге накануне праздника состоялось торжественное мероприятие в Оренбургском драматическом театре им. М. Горького.

50 работников культуры областного центра были отмечены заслуженными наградами. Сотрудники музеев, библиотек, преподаватели школ искусств, артисты и руководители творческих коллективов принимали в этот день поздравления и слова благодарности за труд от Главы города Евгения Арапова, заместителя председателя Оренбургского городского Совета Игоря Шепеля, начальника управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга Татьяны Резницкой.

Каждый год заслуги и достижения оренбургских работников культуры отмечаются высокими муниципальными наградами. На очередном заседании Оренбургского городского Совета Муниципальное почетное звание «Заслуженный работник культуры города Оренбурга» было присвоено директору Муниципального автономного учреждения «Оренбургский камерный хор» Юрию Разгульнову. На празднике ему торжественно вручили соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

За многолетний плодотворный труд, вклад в развитие культуры города и в связи с празднованием Дня работника культуры наград удостоились и многие другие оренбуржцы, посвятившие свою жизнь сохранению и приумножению духовных и культурных ценностей. Им вручены награды и объявлены Благодарности администрации города Оренбурга, Благодарности Оренбургского городского Совета и Благодарности управления по культуре и искусству администрации города.

— Мне очень приятно, что мы чествуем столько работников культуры в юбилейный для Оренбурга год, — отметил Глава города Евгений Арапов. — Совсем скоро в городе начнется череда праздничных мероприятий, и мы ждем от работников культуры много интересных и насыщенных событий. Также хочу сказать, что в Оренбурге многие коллективы работают еще с 90-х годов, и мне всегда очень приятно получать письма от глав других городов и регионов нашей страны и даже зарубежья с благодарностью за выступления этих прославленных коллективов. Я горжусь тем, что сфера культуры в Оренбурге на очень высоком уровне, — подчеркнул Евгений Арапов.