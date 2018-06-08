В здании администрации Северного округа Оренбурга вновь прошел обучающий семинар, объединивший 95 оренбуржцев: старших по домам и просто активных участников жизни своего многоквартирного дома.

— Сегодня проходит уже 26 семинар в рамках проекта в Оренбурге. А если учитывать выездные семинары в других городах Оренбуржья, порядковый номер должен быть уже выше трех десятков, — рассказал региональный координатор «Школы грамотного потребителя», председатель комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Коровяковский. – Каждое изменение в профильном законодательстве становится одной из тем очередного семинара – в этом и заключается, наверное, секрет востребованности.

Первой же темой в повестке нового семинара стали изменения лицензионных требований к управляющим компаниям, установленные федеральным законом от 21.12.2017 №485-ФЗ. Также в ходе семинара участники встретились с представителями компании «Энергосбыт+» и управляющей компании «Вишневая», сотрудниками ГУ МЧС России по Оренбургской области и МУ МВД «Оренбургское»: участников семинара интересовали нормы противопожарной безопасности и работа участковых оперуполномоченных. Обсудили и возможность заключения прямых договоров с ресурсоснабжающими компаниями.

Еще один постоянный организатор семинаров «Школы грамотного потребителя», директор филиала РАНХиГС Ольга Масюто, призналась: участники задают порой вопросы сложнее, чем студенты Академии.

— Люди погружены в практическую работу, и их зачастую интересуют вопросы, которые могут возникнуть только на практике. Эти темы оказывают влияние и на нашу образовательную программу, — подчеркнула она.