Активисты проекта «Народный контроль» и представители администрации города Оренбурга провели рейд по салонам, осуществляющим косметические и косметологические услуги — на предмет наличия у них государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, а также лицензии на осуществление медицинских услуг.

В ходе рейда Народные контролеры посетили одиннадцать салонов красоты в пяти торговых центрах города: «Весна», «Гринвич», «Панорама», «Восход» и «Оренбург». И лишь в пяти из одиннадцати салонов активистам показали все необходимые документы.

Например, в клинике комплексной медицины «Глория» и салоне «Пятый сезон» имеется государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, лицензия, а также присутствует уголок потребителя. В этих двух салонах общественников приняли очень радушно, а главный врач клиники комплексной медицины «Глория» лично провел экскурсию. В данной клинике имеются все необходимые документы, а копии всех дипломов, в цветном варианте, находятся в открытом доступе для клиентов, на каждого из которых заводится медицинская карта.

В некоторых же салонах активистов встретили абсолютно нерадушно и отказывались предъявлять лицензии на осуществление определенной деятельности и уголок потребителя. К таким салонам относится, например, «Nail studio Юлии Тихоновой» в ТЦ «Восход», в которой отсутствует лицензия на осуществление медицинских услуг, а именно — шугаринга и депиляции. Кроме того, руководитель студии не знает о том, что такие услуги относятся к разряду медицинских согласно номенклатуре медицинских услуг, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России. А в TC «VIP» услуги массажа предоставляет человек, который не имеет медицинского образования, а в качестве сертификата об образовании предъявил бумагу о прохождении курсов массажа, выданную индивидуальным предпринимателем. Хотя выдавать такие сертификаты лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, не могут.

Общественники обратили внимание и на закрытый пожарный выход на третьем этаже ТЦ «Панорама»: объяснить причину несоблюдения требований пожарной безопасности в торговом центре сотрудники не смогли.

— Как городской депутат, я отлично понимаю: незарегистрированная компания, оказывающая людям услуги косметологии — это не только потери городского бюджета, но и риск. Риск, что будет нанесен ущерб здоровью и красоте наших горожан, — подчеркнула депутат Оренбургского городского Совета, региональный координатор проекта «Народный контроль» Елена Афанасова. — Я встречалась с людьми, которые пострадали от рук недобросовестных предпринимателей в индустрии красоты. Виделась и с предпринимателями, которые имеют госрегистрацию и получили все необходимые сертификаты. И мне очень приятно, что даже на фоне недобросовестных конкурентов они продолжают вести свое дело честно. Потому что легально работающий салон не просто платит налоги – он априори оказывает услуги надлежащего качества, проверенные и качественные.