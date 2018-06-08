В Оренбурге проходят масштабные работы по замене магистральной теплотрассы

7 июня в Оренбурге стартовал инвестиционный проект по замене участка магистральной теплотрассы по улице Новой. Об этом сообщает пресс-служба группы «Т Плюс».

Теплоэнергетикам предстоит заменить около одного километра теплотрассы диаметр которой составляет 530 мм. На эти цели будет затрачено 37 млн рублей. НА время работ горожан не оставят без горячей воды, все потребители будут подключены по резервной схеме.

Сейчас работы по капремонту ведутся на трех участках: по Шарлыкскому шоссе, улицам Ташкентской и Попова, а также улице Новой.

Выполняется текущий ремонт пяти участков магистралей, гидравлические испытания проводятся на участке распределительных тепловых сетей в районе улицы Максима Горького.

ФОТО