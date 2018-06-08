Суд удовлетворил требования прокурора обязать подрядчика устранить недостатки некачественно проведенного капитального ремонта.

7 июня Ленинский районный суд г.Оренбурга удовлетворил требования прокурора Дзержинсокго района г.Оренбурга к ООО «РемСтрой-Оренбург» устранить недостатки при проведении капитального ремонта по ул. Сахалинская, 13.

В ходе проведения проверки установлено, что для выполнения работ по капитальному ремонту крыши и фасада многоквартирного дома по ул. Сахалинская, 13 был заключен договор подряда.

В соответствии с условиями договора на выполненные работы подрядчиком установлен гарантийный срок в размере 60 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

В январе 2017 года по обращениям собственников дома по ул. Сахалинская проводился комиссионный выезд по вопросу протечки кровли, однако, вину в выявленных недостатках подрядчик не признал, сославшись на некачественно проводимое обслуживание дома управляющей организацией.

Вместе с тем, проведенным экспертным заключением было установлено, что состояние отделки фасада и кровли оценивается как ограниченно–работоспособное, а объем выполненных работа по договору подряда не соответствует фактически выполненным, вследствие чего стало возможно разрушение и повреждение конструкции здания.

Назначенная судом экспертиза также подтвердила факт отступления подрядчиком от проектных данных и несоблюдение требований строительных норм и правил при проведении работ по капитальному ремонту фасада и кровли.

Суд по требованию прокурора обязал ООО «РемСтрой-Оренбург» устранить недостатки в течение 2 месяцев.

Решение суда не вступило в законную силу.