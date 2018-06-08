Путин пролил свет, почему так сильно подорожал бензин

Глава государства назвал рост цен на бензин результатом ошибок в регулировании этой сферы:

— Правительство уже приняло ряд решений по ограничению цен на бензин, — заявил Владимир Владимирович.

Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе прямой линии с президентом РФ рассказал о ситуации, которая сложилась в стране с ценами на топливо. Президент переадресовал ему многочисленные вопросы о стоимости топлива.

— В мае месяце был зафиксирован рост средних цен на топливо на 5,6 % по отношению к апрелю. Это действительно выше уровня инфляции. Если брать январь — апрель, то цены на автозаправках росли на уровне не выше инфляции. То есть май месяц был таким месяцем, когда был отмечен, по данным Росстата и в реальной ситуации, рост цен, — начал объясняться Новак.

— Также министр добавил, что на данный момент рост цен остановлен.

«Правительством еще в мае месяце было принято оперативное решение по ряду мер для стабилизации цен на оптовом рынке, — добавил он.

После этого президенту показали картинку, где он заправляет желтую «Ладу Калину». Путин отметил, что жалеет о том, что ее сняли с производства.