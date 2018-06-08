Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Оренбурга Татьяна Малышева прокомментировала ситуацию со стихийной свалкой, образовавшейся на месте расселенного дома №7 на ул. Нагорной в областном центре.

— Данный объект списан из муниципальной собственности. Контракт на снос разрушенного здания на сегодняшний день отыгран. После подписания договора с подрядчиком в течение 20 дней все необходимые работы по демонтажу будут проведены.

В настоящее время окружные коммунальные службы вывозят мусор, образовавшийся на месте нахождения ранее расселенного дома на Нагорной, 1, сообщил первый зам. главы Северного округа Оренбурга Игорь Бунегин.