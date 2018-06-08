13 июня, накануне чемпионата мира по футболу, который впервые пройдет в России, в музее истории Оренбургского государственного университета откроется посвященная мундиалю выставка.

Экспозиция представит материалы, связанные с подготовкой к событию и его тестовым мероприятиям, в том числе и от волонтеров, участвовавших в Кубке конфедераций.

На открытии выставки выступит студентка Института менеджмента ОГУ Алена Комарова, которая в дни проведения матча будет тим-лидером команды волонтеров, обеспечивающих работу на московском стадионе «Лужники». Там пройдут семь матчей, в том числе финал и встреча сборной России с соперниками из Саудовской Аравии в первый день чемпионата. Девушка расскажет о том, как полюбила футбол и готовилась к соревнованиям всемирного масштаба.

Одна из ярых футбольных фанаток, директор Университетского колледжа ОГУ Наталья Миняева, расскажет, как и куда поедет болеть за наших и покажет свой паспорт болельщика.

С присутствующими по скайпу с места события – со стадиона «Самара Арена» — свяжется еще один волонтер ОГУ – студентка факультета филологии и журналистики Ирина Ухолова. Она покажет, как выглядит стадион, на котором с 17 июня пройдут шесть матчей, и расскажет о своих обязанностях по сопровождению представителей медиа в эти дни.

В заключение собравшиеся сыграют в квиз (интеллектуальную командную игру) «FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018», по итогам которой победитель получит специальный приз от проректора по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергея Семенова.