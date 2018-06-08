Дорога расползается на глазах!

Ровно неделю назад самарская фирма ООО «Автодоринжиниринг» приступила к ремонту трассы Самара-Оренбург и дорога возле Переволцка, считай, пропала – асфальт разваливается на куски!

Кстати, снятый слой, которым обычно укрепляют обочины, складирует, где ни попадя! Самое страшное и опасное для нашей природы – это то, что этот срезанный материал свален прямо на ковыль, который, как вы знаете, занесен в Красную книгу. То есть правила, по которым можно хранить на земле подобный материал, пришельцам из Самарской области, неведом. Кстати, растительный слой, который снимается с земли для проведения подобной процедуры, потом обязательно возвращается на место. Господа из природоохранной прокуратуры, ау, вы где?!

Понятное дело, самарцы пришли, сняли деньги вместе с почвой и ковылем, который теперь тут лет десять не появится, и убрались восвояси, а нам здесь жить, это наша земля!

Мало того, этим снятым с дорожного полотна материалом, самарская компания, по всей видимости, рассчиталась с владельцем вот этого желтого домика (фото ниже) – ровненько утрамбовала его вокруг строения. А это, между прочим, государственная собственность, и разбазаривать ее никому не разрешается! Этот материал, кстати, мог сделать на трассе Самара-Оренбург царские обочины (с учетом того, каким жирным слоем его снимают!).

Представляете, это ведь только начало ремонтных работ (напомню, им всего неделя!), которые самарцы начали вести на территории Оренбургской области! Так, что, уважаемые сотрудники прокуратуры, будьте бдительны и не дайте пропасть в нашем степном краю, ни дорогам, ни государственному имуществу, ни ковылю.