7 июня в Ленинском районном суде г. Орска состоялось очередное заседание по иску прокурора о запрете эксплуатации здания ТЦ «Универмаг» до устранения требований пожарной безопасности.

28 апреля определением суда приняты меры обеспечения иска в виде запрета эксплуатации собственниками здания торгового центра.

В судебном заседании представителями ответчиков заявлено ходатайство о замене меры по обеспечению иска, поскольку большая часть работ по устранению выявленных нарушений выполнена, необходимое оборудование в здании торгового центра установлено, система находится в тестовом режиме.

Истец – помощник прокурора Ленинского района г. Орска не возражал против замены меры обеспечения иска.

С учетом мнения участников процесса, в настоящее время имеется возможность эксплуатации здания ТЦ «Универмаг» с применением компенсирующих мероприятий. Мера по обеспечению иска в виде запрета эксплуатации здания заменена на меру в виде обязания обеспечить соблюдение Перечня необходимых мер по обеспечению безопасного осуществления деятельности Универмага, в частности, таких как, организация внутри объекта пожарных дружин, осуществляющих постоянный мониторинг состояния здания; организация около торгового центра во время его работы специального пожарного автомобиля с боевым пожарным расчетом; исключение наличия в здании горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, организация диспетчерского поста.

Определение суда вступает в законную силу в течение 15 дней со дня провозглашения.

Вместе с тем, итоговое решение по заявленным исковым требованиям не вынесено, следующее судебное заседание назначено к рассмотрению на 19 июля 2018 года.