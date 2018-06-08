Возбуждено дело в отношение страховой компании «Согласие»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области возбудило дело в отношении ООО «СК «Согласие» по признакам нарушения ст. 14.8 ФЗ «О защите конкуренции». Дело возбуждено за ранее неисполненное предупреждение о прекращении нарушения в части недобросовестной конкуренции.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях страховой компании были усмотрены при проведении аукциона на оказание услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств МУП жилищно-коммунального хозяйства г. Гая.

ООО «СК «Согласие» рассчитало стоимость предложения в нарушение действующих Указаний Банка России и Положения о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств¹, а именно в части использования иного значения коэффициента страхового тарифа Кбм. Неправомерные действия были направлены на снижение начальной (максимальной) цены контракта и, как итог, предложения наименьшего его размера, при этом ущемляя интересы добросовестных участников.

Антимонопольный орган предупредил ООО «СК «Согласие» в течение десяти дней с момента получения предупреждения прекратить нарушение ст.14.8 ФЗ «О защите конкуренции». Также в целях устранения последствий выявленного нарушения страховой компании предписано перечислить в бюджет доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства.

Ввиду неисполнения предупреждения в отношении ООО «СК «Согласие» Оренбургское УФАС России возбудило дело.

¹Указания Банка России от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и «Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденные постановлением Банка России 19.09.2014 № 431-П.