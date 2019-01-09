Большинство людей знает, что жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди, которые могут отправить солидную сумму денег незнакомым или приобрести у них товары по завышенным ценам.

В городе Оренбурге Российское движение школьников совместно с Оренбургским областным Дворцом творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко начинают акцию «Мои любимые бабушка и дедушка». В рамках акции всем ребятам предлагается самим записать видеообращение для своих любимых бабушек и дедушек, в котором они могут предупредить своих близких о действиях мошенников и направить своим родственникам или продемонстрировать подготовленные видеоматериалы.

Если у родственников нет возможности получить данное сообщение, ребята могут показать им эту информацию, когда приедут в гости.

Молодые ребята просят всех неравнодушных поддержать данную акцию и также принять в ней активное участие.

P.S. Отправьте этот ролик вашим родным и близким, тем, кто вам небезразличен.

#РДШМОШЕННИКОВ