Даже во время новогодних праздников не прекращалось голосование на сайте Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след»: kultsled.ru Инициатива Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» по установке памятника словарю Даля стабильно держится на четвертом месте по России и набрала уже более полутысячи голосов.

В поддержку создания в пешеходной зоне Оренбурга перед областной библиотекой им. Крупской необычного памятника «Словарю живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля выступили не только оренбуржцы – на сайте проекта голосуют москвичи и наши соотечественники в Германии, Франции, Израиле и США, друзья из Казахстана и Киргизии, Беларуси и, конечно же, из родного В.И. Далю Луганска!

Напомним, что по результатам всероссийского конкурса, в котором на сегодняшний день участвуют 347 проектов из 64 регионов России, экспертный совет отберет пять лучших идей литературных достопримечательностей, которые будут воплощены в жизнь в 2019 году за счет средств конкурса. Решающее значение при этом будут иметь результаты интернет-голосования, которое продолжается до 1 февраля на сайте конкурса.

Владимир Даль восемь лет служил чиновником по особым поручениям Оренбургского губернатора, принимал в Оренбурге А.С. Пушкина. В Оренбуржье он начал собирать материал для труда всей своей жизни – знаменитого «Словаря живого великорусского языка», который и предложено увековечить на оренбургской земле.