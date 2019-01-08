Основателю группы Ласковый май исполнилось 55 лет

Основателю группы Ласковый май Сергею Кузнецову исполнилось 55 лет. Свой юбилей он отметил в Оренбурге в своей студии.

Сергей Кузнецов автор песен «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и др.

Основатель групп: «Ласковый май», «Мама», «Чернила для пятого класса», «Чернильное небо», «Стекловата», «Новые формы»,«ALIS», «Ангел и Кот», а так же исполнителей «Лёха», «Катя MAY» Евгений Коннов и многих других…

Пресса конца 80-х начала 90-х о группе Ласковый май

Сергей Борисович Кузнецов родился 6 января 1964 года в городе Медногорск Оренбургской области.

В 2016 году из СМИ стало известно, что у Сергея Кузнецова обнаружили цирроз печени.