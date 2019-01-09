Накануне в Оренбурге, на улице Донгузской, столкнулись «BMW» и «ВАЗ». Три человека получили травмы.

По предварительной информации, 64-летний водитель баварского внедорожника BMW X5, двигаясь по улице Донгузской со стороны улицы Беляевской, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 23-летнего водитель, и допустил с ним столкновение.

В результате столкновения, два пассажира ВАЗа с различными травмами обращались за медпомощью. Водитель четырнадцатой, также получил травмы и был госпитализирован. У него медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.