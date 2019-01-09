Хорошего мюзикла много не бывает!

Среди постановок театра музыкальной комедии особо выделяется яркий и динамичный мюзикл «Голубая камея»! На протяжении 5 лет он собирал полные залы! И каждый раз этот спектакль вызывает бурю эмоций! Отзывы жителей города на эту музыкальную, песенную и танцевальную историческую драмы с хеппи-эндом всегда восторженные!

7 января состоялся 100-й показ «Голубой камеи», премьера которого в Оренбургском театре музкомедии прошла 20 декабря 2013 года.

За 5 лет постановку Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна успели посмотреть более 50 тысяч зрителей! И это далеко не предел. Ведь оренбуржцы так полюбили этот спектакль, что возвращаются в театр вновь и вновь, чтоб насладится полюбившейся историей, наполненной любовью и коварством!