В селе Кирюшкино Бугурусланского района был обнаружен мужчина в куче снега. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По полученным данным, инцидент произошёл накануне. Сообщается, что 35-летний мужчина уснул в сугробе на улице Молодежной. В результате холодной ночи оренбуржец помимо общего переохлаждения отморозил себе пальцы обеих рук и правую стопу. Произошло это по собственной неосторожности, мужчина уснул на улице в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что пострадавшего экстренно госпитализировали в районную больницу.